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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK’da değerlendirmeler: Hizmet etmek isteyene kapımız açık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK’da değerlendirmeler: Hizmet etmek isteyene kapımız açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında partiye katılmak ve millete hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizi yıkmaya, partimize vade biçmeye kalktılar ama dimdik ayaktayız. Dedikodulara itibar etmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Partimizi daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

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Toplantıda güncel ekonomik tablo da masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre son verileri paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları aktardı:

Kamusal alandaki harcamalarda büyük tasarruf yapıldı. Ancak ekonomideki en büyük açığı enerji başlığı oluşturuyor. Bunun çözüme kavuşturulması ile ekonomide başka bir düzleme geçilecek. Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri ise yüksek kiralar. Hedeflenen konut inşası sayısına bir an önce ulaşılması gerek. ABD/İsrail ve İran savaşı yüzünden enflasyon ile faizlerin düşmesinde gecikme yaşandı. Önümüzdeki günlerde beklediğimiz düşüş olacak. Üretici, dövizin enflasyon oranında artmamasından şikâyetçi. Asgari ücret ise dolar bazında diğer ülkelere göre iyi durumda.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: EMRAH ÖZCAN
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