2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, ilk ders günü saatlerini araştırmaya başladı. 14 Eylül'de açılacak okullar için ''Okul saatleri değişti mi, pazartesi okular saat kaçta?'' soruları da gündeme getirildi. Konuya ilişkin açıklama ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Yeni eğitim döneminin ilk gününde milyonlarca öğrencinin aynı anda yollara çıkacak olması ulaşım açısından yoğunluk beklentisini artırırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin önemli bir karar alındı. Peki, okul saatleri değişti mi, pazartesi okular saat kaçta?

OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü için okulların ders saatlerinde değişiklik yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımda yaşanabilecek sorunların azaltılması amacıyla derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Saat değişikliği uygulaması sadece 14 Eylül Pazartesi için geçerli olacak.

Okul saatleri değişti mi, pazartesi okular saat kaçta? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu!

14 EYLÜL PAZARTESİ OKULAR SAAT KAÇTA?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek.

İlk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararı İstanbul genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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