İHA saldırısı sonrası sınır kapısı kapanıyor! Irak hükümeti harekete geçti

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattının Irak'tan fırlatılan İHA'larla vurulmasının ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak hükümeti, İran ile arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nın kapatılması talimatını verirken saldırının faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını hedef alan İHA saldırısının ardından Irak yönetimi İran sınırında harekete geçti.

Irak hükümeti, tedbir amacıyla İran ile arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nın kapatılması talimatını verdi.

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ŞELEMÇE SINIR KAPISI KAPATILIYOR

İngiltere merkezli haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Bağdat yönetimi, Suudi Arabistan'a yönelik son İHA saldırılarının ardından Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldı.

Irak güvenlik güçleri aynı zamanda saldırıların arkasındaki isimleri belirlemek amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

İHA'LARIN IRAK'TAN FIRLATILDIĞI AÇIKLANDI

Suudi Arabistan, Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan fırlatıldığı tespit edilen birden fazla İHA ile hedef alındığını açıklamıştı. Riyad-Medine bölgesindeki boru hattında hasar meydana gelirken saldırıda yaralananlar da oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 10 Eylül'deki saldırının ardından boru hattının tedbir amacıyla kapatıldığını ve oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

IRAK SALDIRILARI KINADI

Irak hükümeti de Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı. Başbakanlık Ofisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak hükümeti, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını bir kez daha yinelemektedir."

Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında ülkenin Meysan eyaletinde görev yapan Iraklı bir komutan da görevden alındı.

SUUDİ ARABİSTAN ŞİMDİLİK KARŞILIK VERMEDİ

Suudi Arabistan yönetimi ise Irak Başbakanı Zeydi'nin, ülkesinden Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik yeni saldırıları önleyecek tedbirleri alabilmesi için Bağdat yönetimine fırsat tanınması talebini kabul etti.

Riyad bu talep üzerine şimdilik misilleme yapmadı ve Irak hükümetinin saldırıları önlemeye yönelik çalışmalarını destekledi. Suudi Arabistan, buna karşılık egemenliğini, güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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