Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Hasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat başladı. Bu yıl limonun bol olduğunu belirten üreticiler, fiyatlardan şikayetçi. Limon tarlada 6-12 lira arasında satılırken, 21 Eylül’de başlayacak ihracatla birlikte limon fiyatlarında hareketlilik bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından limon kesim tarihi 11 Eylül, ihraç tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı. Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da ise komisyon tarafından açıklanan tarihlere bağlı kalınarak dün ilk limon hasadı Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde başladı. Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken 710 bin ton rekolte hedefleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
EKONOMİ

Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz

"GEMİ TRAFİĞİNDE SIKINTI VAR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın 21 Eylül'deki ihraç tarihiyle birlikte hızlanacağını anlatarak, "Hasat dün itibariyle başladı ancak çok yavaş ilerliyor. Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı gemi trafiğinde sıkıntı var. Bu sene limonda bir sıkıntı yok, Adana genelinde 218 bin dönüm alanda limon ekim alanı var. Bu yıl 710 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Hasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi

"BU SENE LİMON BOL"

Geçtiğimiz yıl limonda 2025 yılındaki zirai don nedeniyle 380 bin rekolte alındığını, bu sene verimin bol olduğuna dikkat çeken Doğan, "Geçen yıl soğuklardan dolayı ağaçlar zarar gördüğü için 380 bin ton rekolte almıştık ve fiyatlar çok iyiydi, çiftçi mutluydu. Ancak bu yıl da verim bol ama fiyatlar düşük. Şu anda limonda hiç alıcı yok. İhracat için kapılar açıldığında belki fiyatlar biraz hareketli olacak" ifadelerini kullandı.

Şu anda dünya geneline Güney Afrika ve Arjantin'den limonun ihraç edildiğine vurgu yapan Mehmet Akın Doğan, "Şu an Güney Afrika'dan bütün ülkelere ve Arjantin'den limon gitmekte. Onların limonu Eylül'ün sonunda bitecek. Onların limonu bittiğinde bizim burada inşallah hareket başlayacak" dedi.

Hasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi

"İNŞALLAH LİMONU YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİZ"

Fiyatların limonun kalitesine göre 6 ile 12 lira arasında değiştiğini de anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Çift makas mayer cinsi limonun fiyatı 6-8 lira. Tek makas olursa bu fiyatlar 8-12 lira arasında. 21 Eylül'de ihracat başlayınca fiyatların daha da artmasını bekliyoruz. Limonu siz dalından kestiğinizde parasız dahi alsanız bunun paketleme tesisinden çıkışı 15-20 lira. İnşallah limonu yurt dışına göndereceğiz. Yurt dışına limon gitmediği takdirde bu limonların hepsinin iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Limon çok fazla."

Öte yandan, Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

Hasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Hasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 6 ila 12 lira arasında! Çiftçi fiyattan şikayetçi
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
Fed’den faiz beklentisi zirvede
TEK UMUDU ÇATIŞMA
TEK UMUDU ÇATIŞMA
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
Fenerbahçe’nin yıldızını eski hocaları anlattı
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?
ÜÇ POZİSYON İÇİN VİDEOLU TEPKİ
ÜÇ POZİSYON İÇİN VİDEOLU TEPKİ
"Kazandık ama bunlar gözümüzden kaçmadı"
PAZAR PLANI YAPANLARA UYARI
PAZAR PLANI YAPANLARA UYARI
“Öğleden sonra eve dönüş yoluna çıkın”
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
İSRAİL'İ KORKU SARDI
İSRAİL'İ KORKU SARDI
ABD'nin savaş gemisi yarışında Ankara sürprizi!
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
Tuğberk'ten Tuğyan ile ilgili olay sözler
"ADAY OLARAK ÖNEREBİLİRİZ"
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Rus yıldızın gözü yükseklerde
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
Z kuşağı yaşamadığı yılların hasreti içinde
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı
Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması!
Kaydet
ÖZEL│Fenerbahçe’nin yıldızı Archie Brown’ı eski hocaları anlattı: Bir gün Premier Lig’de oynayacak
F.Bahçe’nin yıldızı Brown’ı eski hocaları anlattı
Kaydet
Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.