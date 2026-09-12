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Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı

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Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı

Kazakistan ve Türkiye, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı.

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana'dan sonra Türkistan şehrini ziyaret etti.

Burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesine de ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, aynı zamanda Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile bir araya geldi.

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GERİ KABUL ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmede, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Bakanlar, görüşmenin ardından Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını imzaladı.

Bakan Sadenov, yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Türkiye'yi, kardeşlik ilişkileri ve yüksek düzeyde karşılıklı güvenin birbirine bağladığını, bunun iki ülke kurumları arasındaki somut işbirliğine de yansıdığını söyledi.

İmzalanan anlaşmanın işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış bir başka somut adım olduğunu kaydeden Sadenov, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı
Başlık ResmiKazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı

ANLAŞMA NEYİ KAPSIYOR?

Taraflar, gelecek dönemde kurumlar arasındaki doğrudan iletişimin geliştirilmesi, deneyim paylaşımının artırılması ve güvenliğe ilişkin güncel konularda ortak çalışmaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kalırken, geri kabul anlaşmasının, iki ülke arasında göç alanındaki işbirliğinin hukuki temelini güçlendirmesi ve tarafların topraklarında bulunmak için yasal dayanağı olmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usulleri belirlemesi hedefleniyor.

Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı
Başlık ResmiKazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından "Türkiye-Kazakistan işbirliğinde yeni adım" başlığıyla Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile imzaladıkları geri kabul anlaşmasına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kazakistan ile ilişkileri her alanda daha ileri taşıdıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti, kolluk eğitimi ve ilgili birimlerimiz arasındaki doğrudan işbirliğini de ele aldık. Kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin, attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun."

Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı
Başlık ResmiKazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması imzalandı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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