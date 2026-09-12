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Meteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'a yağmur geliyor

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Meteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'a yağmur geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili konuştu. Pazar günü İstanbul'a yağmur yağacağını söyleyen Şen, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta önemli ölçüde düşeceğini söyledi. Şen ayrıca bu kışın ılıman geçeceğini belirterek kar yağmamasının ciddi bir sorun olduğunu altını çizdi.

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Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında Türkiye’nin hafta sonu ve önümüzdeki hafta ile alakalı hava durumu tahminlerini değerlendirdi. Hafta sonunun genel olarak güzel geçeceğini söyleyen Şen, Türkiye’nin büyük kısmında yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olacağını söyledi.

Şen, “Tüm Türkiye’de güzel bir hafta sonu. Yağış yok. Sıcaklıklar da ortalamaların neredeyse 3-4 derece üzerinde” ifadelerini kullandı.

Güzel havanın yürüyüş ve deniz için değerlendirilebileceğini belirten Şen, özellikle orman yangını riskine dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbula yağmur geliyor
Başlık ResmiMeteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbula yağmur geliyor

"DENİZ SUYU SICAKLIĞI UYGUN"

Şile’de deniz suyu sıcaklığının halen uygun olduğunu kaydeden Şen, piknik konusunda ise şu ikazı yaptı:

“Piknik yapacaksak ormanın dışında yapalım. Çünkü orman yangını riski Türkiye’de hâlâ devam ediyor. Ekim ayına kadar orman içerisinde mangallı, ateşli piknik yapmayalım.”

Şen’in İstanbul için verdiği en önemli uyarı ise pazar günü ile ilgili oldu.

Prof. Dr. Orhan Şen
Başlık ResmiProf. Dr. Orhan Şen

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Balkanlar üstünden gelecek yağışlı havanın pazar sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne’den Türkiye’ye giriş yapacağını kaydeden Şen, yağışın öğleden sonra İstanbul’a ulaşmasını beklediğini söyledi.

Şen, hafta sonu dışarı çıkacak İstanbullulara şu çağrıda bulundu:

“Piknik yapacaklar veya denize gidecekler, öğleden sonrasını eve dönüş yoluna ayırsınlar derim.”

Yağışın pazar ve pazartesi günü İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbula yağmur geliyor
Başlık ResmiMeteoroloji uzmanı açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbula yağmur geliyor

HAVA SICAKLIKLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞECEK

Yeni haftayla beraber hava sıcaklıklarında dikkat çeken bir düşüş bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiğini belirten Şen, pazartesi günü sıcaklığın 25-26 dereceye dek düşebileceğini söyledi.

Şen, çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 24 derece civarına inme olasılığının olduğunu belirterek, düşüşün özellikle Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde hissedileceğini ifade etti.

ÇARŞAMBA YAĞIŞ KUVVETLENECEK

Şen, çarşamba günü yağışın bazı bölgelerde kuvvetlenebileceğini söyledi.

Tahminine göre yağışlar Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.

Marmara’da ise özellikle bölgenin doğusunda ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış bekleniyor.

Şen, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini ve bazı bölgelerde yeniden 30 derece bandına yaklaşacağını kaydetti.

"SICAKLIKLAR İLK DEFA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK"

Türkiye’nin bu senenin büyük kısmını mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklarla geçirdiğini belirten Şen, pazartesi günü ilk defa sıcaklıkların normallerin biraz altına ineceğini belirtti.

Fakat bu düşüşün uzun sürmeyeceğini ifade eden Şen, “1-2 derecelik bir düşüş olacak. Üç gün sonra sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamalarının üzerine çıkacak” dedi.

İzmir ve Antalya’da da sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyleyen Şen, bu şehirlerde sıcaklıkların yine 30 derecenin altına düşmesini beklemediğini belirtti.

SÜPER EL NİNO UYARISI

Canlı yayında kış mevsimi ile alakalı tahminlerini de paylaşan Şen, bu yıl “Süper El Nino” etkisinin görüleceğini kaydetti.

Şen’e göre Türkiye’de kış mevsimi genel olarak ılıman geçecek.

“Aşırı soğuk bir mevsim geçirmeyeceğiz” diyen Şen, bu durumun şubat sonu ya da mart başına kadar etkili olabileceğini belirtti.

Şen, yağışların ise normalden fazla olabileceğini fakat bunun ağırlıklı olarak yağmur biçiminde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

"KAR YAĞIŞININ AZ OLMASI PROBLEM"

Orhan Şen’in uzun vadeli tahmininde en dikkat çeken başlıklardan biri kar yağışı oldu.

Türkiye’nin dağlık bölgelerinde kar örtüsünün yaz aylarındaki su kaynakları baımından kritik olduğunu söyleyen Şen, kar yağışının düşük kalmasının önümüzdeki sene su sıkıntısını artırabileceği uyarısını yaptı.

Şen konuyla alakalı şunları söyledi:

“Kar yağışının az olması önemli bir problem. Türkiye’nin büyük bölümünde dağlardaki kar erimelerinden çıkan su barajlarımızı dolduruyordu. Önümüzdeki sene kar örtüsündeki eksiklikten dolayı su problemleri yaşayabiliriz.”

İSTANBUL'A KAR İHTİMALİ VAR

Şen, İstanbul’da kar yağışı olasılığının olduğunu fakat bunun şu aşamada kesin olmadığını söyledi.

“Belki bir gün, iki günlük bir kar yağışı görür” diyen Şen, asıl önemli olanın Anadolu’daki yüksek rakımlı bölgelerde oluşacak kar örtüsü olduğunu ifade etti.

Şen’e göre 1500 metre ve üstündeki dağlarda yeterli kar birikmemesi, önümüzdeki yaz barajlar ve tarımsal sulama açısından problem olabilir.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
HABERLER

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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