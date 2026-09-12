Akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı
Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta büyük bir zam geldi. Bugün itibarıyla benzinin litresi 3 lira 20 kuruş zamlandı. Böylece Türkiye genelinde benzinin litresi ilk kez 80 lirayı aştı.
Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 110 dolar sınırına kadar çıkarak, son 4 ayın zirvesini gördü. Brent petrol haftayı ise 104 dolardan kapattı. Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta büyük bir zam geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
TASARRUF ORTAĞIM
Ev almak isteyenlere 3 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman! İşte aylık taksit tutarları
BENZİNE ZAM!
Bugün itibarıyla benzinin litresine 3 lira 20 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litresi tüm Türkiye'de 80 lirayı aştı.
MOTORİNE ZAM YOLDA
Petroldeki artış benzinin ardından motorini de etkileyecek. 90 lirayı aşan motorine salı günü zam bekleniyor. Sektör temsilcileri zam miktarının henüz kesinleşmediğini belirtti.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Fed’den faiz beklentisi zirvede! Altın fiyatları neden yükseldi?
12 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|80.26
|89.01
|34.99
|İstanbul Anadolu
|80.12
|88.87
|34.39
|Ankara
|81.25
|90.16
|35.09
|İzmir
|81.52
|90.43
|34.99