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Akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta büyük bir zam geldi. Bugün itibarıyla benzinin litresi 3 lira 20 kuruş zamlandı. Böylece Türkiye genelinde benzinin litresi ilk kez 80 lirayı aştı.

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 110 dolar sınırına kadar çıkarak, son 4 ayın zirvesini gördü. Brent petrol haftayı ise 104 dolardan kapattı. Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta büyük bir zam geldi.

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BENZİNE ZAM!

Bugün itibarıyla benzinin litresine 3 lira 20 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litresi tüm Türkiye'de 80 lirayı aştı.

Akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı
Başlık ResmiAkaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı

MOTORİNE ZAM YOLDA

Petroldeki artış benzinin ardından motorini de etkileyecek. 90 lirayı aşan motorine salı günü zam bekleniyor. Sektör temsilcileri zam miktarının henüz kesinleşmediğini belirtti.

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12 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa80.2689.0134.99
İstanbul Anadolu80.1288.8734.39
Ankara81.2590.1635.09
İzmir81.5290.4334.99
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