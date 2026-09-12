Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın bastonlu hali gündem oldu

Çanakkale’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz, günler sonra katıldığı bir davette baston kullanırken görüntülendi. Yılmaz'ın bastonlu görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede anjiyo operasyonu geçiren ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

BASTONLU GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEMDE

Tedavisinin ardından bir süre evinde dinlenen Cem Yılmaz, katıldığı bir davette görüntülendi.

Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmazın bastonlu hali gündem oldu

Baston kullandığı görülen Yılmaz’ın keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmazken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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