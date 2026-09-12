Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın bastonlu hali gündem oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın bastonlu hali gündem oldu

Çanakkale’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz, günler sonra katıldığı bir davette baston kullanırken görüntülendi. Yılmaz'ın bastonlu görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede anjiyo operasyonu geçiren ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
"Tüm tuşlara basacağım" diyerek duyurdu! Cem Yılmaz kalp krizi sonrası yeni projesini açıkladı
MAGAZİN

"Tüm tuşlara basacağım" diyerek duyurdu! Cem Yılmaz kalp krizi sonrası yeni projesini açıkladı

BASTONLU GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEMDE

Tedavisinin ardından bir süre evinde dinlenen Cem Yılmaz, katıldığı bir davette görüntülendi.

Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmazın bastonlu hali gündem oldu
Başlık ResmiGünler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmazın bastonlu hali gündem oldu

Baston kullandığı görülen Yılmaz’ın keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmazken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
TEK UMUDU ÇATIŞMA
TEK UMUDU ÇATIŞMA
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Rus yıldızın gözü yükseklerde
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
"ADAY OLARAK ÖNEREBİLİRİZ"
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
100 milyon liraya kadar kredi ve ilave faiz desteği
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
Okullarda ders saatleri değişti
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Milyonların yüreğine su serpildi! Osman Bektaş'tan beklenen Marmara depremiyle ilgili ezber bozan sözler
Marmara depremiyle ilgili ezber bozan sözler
Kaydet
Bolu'da dehşet anları! Bıçaklı saldırgan son anda engellendi
Bolu'da dehşet anları! Bıçaklı saldırgan son anda engellendi
Kaydet
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.