Bolu'da dehşet anları! Bıçaklı saldırgan son anda engellendi

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, cebinden çıkardığı bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Şüphelinin bıçakla hamle yapmasını çevredekiler araya girerek engelledi.

Gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı.

Boluda dehşet anları! Bıçaklı saldırgan son anda engellendi

BIÇAKLI SALDIRGAN ENGELLENDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale ederken, o sırada gruptaki kişilerden biri cebinden çıkardığı bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Şüphelinin bıçakla hamle yapmasını çevredekiler engelledi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliyi kontrol altına alarak polis merkezine götürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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