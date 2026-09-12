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Dünya

Endonezya, 6,6 büyüklüğünde depremle sallandı

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Endonezya, 6,6 büyüklüğünde depremle sallandı

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Endonezya'nın Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınlarında büyük bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu bildirildi.

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Yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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