Endonezya, 6,6 büyüklüğünde depremle sallandı
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'nın Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınlarında büyük bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu bildirildi.
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Yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
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