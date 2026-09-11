İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın ifadesi: "Hedef gözetmedim" dedi, özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Roma maçında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal’a şişe attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında seyirden men tedbiri uygulanan K.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu belirten taraftar, İsmail Kartal'dan özür diledi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahıs, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edildi. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seyirden men tedbiri ile 1 yıl imza atma yükümlülüğü uygulanan K.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

İsmail Kartal, Roma maçı sonrası Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"HEDEF GÖZETMEKSİZİN SAHAYA FIRLATTIM"

K.A., emniyette verdiği ifadede, “Fenerbahçe taraftarıyım. Uzun yıllardır kombine sahibiyim. Stada gidip takımımı destekliyorum. Beş yıldır oğlumu da yanımda götürüyorum. Bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadım. Maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım. Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" sözleriyle olay anını anlattı.

"PİŞMANIM, KARTAL'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Eylemi sebebiyle pişmanlık duyduğunu belirten Fenerbahçeli taraftar, "Oğlumla beraber gittiğimiz maçlarda iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal’dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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