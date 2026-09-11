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Yaşam

250 kilometre öteden tam isabet! Bayraktar AKINCI’dan yeni güç gösterisi

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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde 250 kilometrenin üzerindeki mesafede bulunan hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı testle AKINCI’nın uzun menzilli taarruz kabiliyetine yeni bir mühimmat daha eklendi.

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Baykar tarafından milli ve özgün imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yeni bir mühimmat entegrasyonunu daha başarıyla tamamladı. AKINCI, ROKETSAN’ın geliştirdiği İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle 250 kilometrenin üzerindeki menzilde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.

Test kapsamında Tekirdağ’daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, deniz üzerindeki hedef İHA-300 ile vuruldu.

Atışın başarıyla tamamlanmasının ardından AKINCI, planlanan uçuş rotasını takip ederek Çorlu’ya dönüş yaptı.

250 kilometre öteden tam isabet! Bayraktar AKINCI’dan yeni güç gösterisi
Başlık Resmi250 kilometre öteden tam isabet! Bayraktar AKINCI’dan yeni güç gösterisi

AKINCI’NIN MÜHİMMAT GÜCÜ GENİŞLİYOR

İHA-300’ün başarılı entegrasyonuyla Bayraktar AKINCI’nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi daha da güçlendi.

AKINCI daha önce de İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzeleriyle gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamlamıştı. Yeni entegrasyonla birlikte milli TİHA’nın farklı menzil ve güdüm kabiliyetlerine sahip mühimmatlarla gerçekleştirebildiği görevlerin kapsamı genişledi.

Bayraktar AKINCI; MAM-L, MAM-T, MAM-C, TOLUN, TEBER, LAÇİN, LGK, HGK, GÖKÇE, GÖZDE, KGK-82-SİHA, İHA-230, İHA-122, ÇAKIR ve EREN gibi farklı mühimmat ve sistemlerle de entegre şekilde görev yapabiliyor.

Bu geniş mühimmat yelpazesi, AKINCI’ya farklı menzil ve hedeflere yönelik operasyonlarda çok yönlü kullanım imkânı sağlıyor.

250 kilometre öteden tam isabet! Bayraktar AKINCI’dan yeni güç gösterisi
Başlık Resmi250 kilometre öteden tam isabet! Bayraktar AKINCI’dan yeni güç gösterisi

İHA-300 İLE YENİ KABİLİYET

İHA-300 entegrasyonunun ardından AKINCI’nın özellikle uzun menzilli taarruz görevlerindeki kabiliyeti öne çıktı. Gerçekleştirilen testte 250 kilometrenin üzerinde mesafedeki deniz hedefinin başarıyla vurulması, platform ile mühimmatın birlikte çalışabilirliğinin de ortaya konulmasını sağladı.

BAYKAR İHRACATTA DA ZİRVEDE

Baykar, insansız hava araçları alanındaki ihracat faaliyetleriyle de küresel ölçekte öne çıkıyor. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Şirketin farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalarla birlikte Türkiye’nin insansız hava araçları alanındaki küresel ihracat ağı da genişlemeye devam ediyor.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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