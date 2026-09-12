Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan binlerce aday için kritik hafta sonu geldi. Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar, bir yandan sınav saatleri ve oturumlarda uygulanacak süreleri araştırırken diğer yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

Kaydet
a- | +A

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları eylül ayında üç oturum halinde uygulanıyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adayların sonuçlarını bekleyeceği tarih de takvimde yer alıyor. Peki, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi
Başlık ResmiKPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına giren adayların sonuçları 7 Ekim 2026'da ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Açıklanan sonuçların geçerlilik süresi ise 2 yıl olacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi
Başlık ResmiKPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki güne yayılan üç oturumdan oluşuyor. İlk gün içerisinde iki ayrı oturum gerçekleştirilirken, üçüncü oturum ertesi gün yapılacak.

12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturum, saat 14.45'te ise KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturum düzenlenecek. 13 Eylül 2026 Pazar günü ise saat 10.15'te KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERLER
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
HABERLER
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
HABERLER
Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları
HABERLER
Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
Fed’den faiz beklentisi zirvede
TEK UMUDU ÇATIŞMA
TEK UMUDU ÇATIŞMA
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor
ÜÇ POZİSYON İÇİN VİDEOLU TEPKİ
ÜÇ POZİSYON İÇİN VİDEOLU TEPKİ
"Kazandık ama bunlar gözümüzden kaçmadı"
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
Tuğberk'ten Tuğyan ile ilgili olay sözler
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
"ADAY OLARAK ÖNEREBİLİRİZ"
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Rus yıldızın gözü yükseklerde
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
Z kuşağı yaşamadığı yılların hasreti içinde
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
100 milyon liraya kadar kredi ve ilave faiz desteği
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı
Akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez 80 lirayı aştı
Kaydet
Yaşlı kadının kaza yerinde yaptığı 'Pes' dedirtti
Yaşlı kadının kaza yerinde yaptığı 'Pes' dedirtti
Kaydet
Beşiktaş'tan 3 pozisyona videolu tepki: Kazandık ama bunlar gözümüzden kaçmadı
Beşiktaş, 3 pozisyon video paylaştı: Gözümüzden kaçmadı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.