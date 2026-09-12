Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan binlerce aday için kritik hafta sonu geldi. Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar, bir yandan sınav saatleri ve oturumlarda uygulanacak süreleri araştırırken diğer yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları eylül ayında üç oturum halinde uygulanıyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adayların sonuçlarını bekleyeceği tarih de takvimde yer alıyor. Peki, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına giren adayların sonuçları 7 Ekim 2026'da ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Açıklanan sonuçların geçerlilik süresi ise 2 yıl olacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki güne yayılan üç oturumdan oluşuyor. İlk gün içerisinde iki ayrı oturum gerçekleştirilirken, üçüncü oturum ertesi gün yapılacak.

12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturum, saat 14.45'te ise KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturum düzenlenecek. 13 Eylül 2026 Pazar günü ise saat 10.15'te KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu gerçekleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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