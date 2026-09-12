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Yaşam

Yaşlı kadının kaza yerinde yaptığı 'Pes' dedirtti

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Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kaza sırasında içerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü yaralanırken, olay yerinde bulunan yaşlı bir kadının sosyal medyadan canlı yayın yapması görenlere 'Pes' dedirtti.

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Hatay'ın Antakya ilçesi stadyum mevkiinde Y.M. idaresindeki özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada yan yatan otobüsün sürücüsü yaralandı.

Yaşlı kadının kaza yerinde yaptığı Pes dedirtti
Başlık ResmiYaşlı kadının kaza yerinde yaptığı Pes dedirtti

OLAY YERİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazanın ardından bölgede bulunan meraklı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kazada devrilen otobüsün bulunduğu alandan sosyal medyada canlı yayın yapan yaşlı kadın da dikkat çekti.

Yaşlı kadının kaza yerinde yaptığı Pes dedirtti
Başlık ResmiYaşlı kadının kaza yerinde yaptığı Pes dedirtti

Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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