Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

'Bitkisel içecek' felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 30'a yükseldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
'Bitkisel içecek' felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 30'a yükseldi

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde 'bitkisel içecek' tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, tükettiği bitkisel içecekler sonucu zehirlenerek hayatını kaybedenlerin bilançosu ağırlaşıyor.

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını belirtti.

BİLANÇO 30'A YÜKSELDİ, 50 KİŞİ İSE TEDAVİ GÖRÜYOR

Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh da yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bitkisel içecek felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 30a yükseldi
Başlık ResmiBitkisel içecek felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 30a yükseldi

VATANDAŞLARA 'TÜKETMEYİN' UYARISI

Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu. Eyalet yönetimi ayrıca, insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD Başkanı Trump
DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan 11 Eylül mesajı: O tarihi unutmayacağız, işte bu yüzden savaşıyoruz
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
Fed’den faiz beklentisi zirvede
TEK UMUDU ÇATIŞMA
TEK UMUDU ÇATIŞMA
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
MARMARA İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Rus yıldızın gözü yükseklerde
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
KARDEŞİNİ TAMAMEN SİLDİ
Tuğberk'ten Tuğyan ile ilgili olay sözler
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
"ADAY OLARAK ÖNEREBİLİRİZ"
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
YAPTIKLARI UTANDIRDI!
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
SOSYAL MEDYADA 80’LER RÜZGÂRI
Z kuşağı yaşamadığı yılların hasreti içinde
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
100 milyon liraya kadar kredi ve ilave faiz desteği
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
Okullarda ders saatleri değişti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işlemi bugün yapılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işlemi bugün yapılacak
Kaydet
Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları
Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları
Kaydet
Ankara'da polisten uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Ankara'da polisten uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.