Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işlemi bugün yapılacak
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılması planlanan ancak ertelenen feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.
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FETH-İ KABİR BUGÜN YAPILACAK
Dün gerçekleştirilmesi planlanan feth-i kabir ertelenirken, işlemin bugün yapılmasının beklendiği öğrenildi.
Kozinoğlu’nun mezarının açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı, elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
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