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Spor

Avrupa, Fenerbahçe'yi konuştu: "Akılalmaz olay"

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Avrupa, Fenerbahçe'yi konuştu:

Avrupa basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinin ardından istifa etmesini büyük şaşkınlıkla karşıladı.

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İsmail Kartal’ın sürpriz istifası Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken gazeteler maç değerlendirmesinden çok bu olayı büyüttü.

“TÜRKİYE’DE KAOS!"

Corriere dello Sport “Fenerbahçe’de şok karar: Kartal basın toplantısında istifasını açıkladı” derken La Gazzetta dello Sport “Fenerbahçe’de akıl almaz olaylar! Hoca istifa etti, başkan ‘görevde’ dedi. Ona şişe fırlattılar” Marca ise “Türkiye’de kaos! Fenerbahçe’nin teknik direktörü, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifasını duyurdu. Daha sonra kulüp başkanı istifasını reddetti... Gerçeküstü!” A Bola da “Türkiye’de ortalık karıştı: Fenerbahçe başkanı teknik direktörün istifasını reddetti” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

KARTAL İSTİFADAN DÖNDÜ

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrası istifa eden Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre İsmail Kartal, bugün saat 11.30'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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