Fransa'da 180 kişiyi taşıyan tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Fransa’nın Seine-Maritime ilinde Rouen-Caen seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. 180 kişinin bulunduğu kazada 44 kişi yaralanırken, içlerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığını aktardı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Tabarot, 180 yolcuyu taşıyan trendeki yaralılara ve yolculara yardım için bölgede 140 itfaiyecinin görevlendirildiğini kaydetti. Bölgedeki durumu yakından takip ettiğini belirten Tabarot, söz konusu trenin neden raydan çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Fransada 180 kişiyi taşıyan tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

1'İ AĞIR 44 YARALI VAR

Ulusal basındaki haberlere göre ise trenin raydan çıkma nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Rouen Savcılığı, kazada 1'i ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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