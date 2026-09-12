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Çalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı

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Çalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı

İzmir'de başına tahta düşmesi sonucu sol gözünü kaybeden işçi, 778 bin lira tazminat kazandı. İş kazası sonucu sol gözünü kaybeden Nadir Çalışkan, "Buradan aldığım parayla 2 inek aldım. Onunla geçimimi yapıyorum. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Daha önce inşaat ustasıydım şimdi hayvan bakıyorum" dedi.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 Mayıs 2020'de meydana gelen olayda bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 55 yaşındaki Nadir Çalışkan'ın üzerine, katlar arasında taşınan tahta kalıp malzemesi düştü. Kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Çalışkan, tedavisinin ardından sol gözünü kaybetti.

ÇALIŞTIĞI FİRMAYA DAVA AÇTI

Çalışkan'ın meslekte kazanma gücü kaybı oranı, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Kurum Sağlık Kurulunca yüzde 47 olarak belirlendi.

Yaşadığı iş kazasının ardından maddi ve manevi zararlarının giderilmesi amacıyla çalıştığı inşaat firmasına karşı dava açan Çalışkan'ın başvurusu, İzmir 18. İş Mahkemesinde karara bağlandı.

Çalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı
Başlık ResmiÇalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı

İŞ YERİ 'ÇOK TEHLİKELİ' SINIFINDA YER ALIYOR

Kararda, bilirkişi raporunda kazanın meydana geldiği iş yerinin "çok tehlikeli" sınıfta bulunduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Davalı iş yerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaması, iş güvenliği tedbirlerinin çalışanın inisiyatifine bırakılamayacağı hususları birlikte değerlendirilerek, aktüerya bilirkişisi tarafından hesaplanan 738 bin lira maddi tazminat alacağının kabulüne karar verilmiştir."

Ayrıca mahkeme, kazanın oluş şekli, tarafların kusur oranları ve davacının maluliyet oranını göz önünde bulundurarak davacı lehine 40 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Çalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı
Başlık ResmiÇalışırken başına tahta düştü, bir gözünü kaybetti! Mahkemeden tazminat kararı

2 TANE İNEK ALIP YENİ BİR HAYAT KURDU

AA muhabirine açıklama yapan Çalışkan, 2 metre 50 santimetre boyundaki kalıbın düşmesi sonucu kaza yaşandığını, doktorların ameliyat ettikten sonra gözünün iyileşmeyeceğini ve kör olacağını söylediklerini anlattı.

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Gözünü kaybetmesine bir türlü alışamadığını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu: "Yolda giderken bir gözünü kapatınca nasıl gidebilirsin? Böyle bir acayip, gariplik hissediyor insan. Şu gözümün kör oluşuna alışamadım. Yolda giderken sersemliyorum. Bir iş yapıyorsun, yaparken ne bileyim ben onu tutayım dersin, yapamıyorsun. Gözümü kaybettikten sonra en büyük destekçim eşim oldu. İnşaata gitsem almıyorlar, diğer işlere gitsem sağlık raporu istiyorlar. 'Senin gözün kör' diye geri çeviriyorlar. Ben ne yapayım? Buradan aldığım parayla 2 tane inek aldım. Onunla geçimimi yapıyorum. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Daha önce inşaat ustasıydım şimdi 2 tane hayvana bakıyorum."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR
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