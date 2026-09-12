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Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

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Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ikinci karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında Almanya karşısında istediği sonucu alamayan milliler, turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta merak edilirken Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri netleşti.

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Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak merak konusu. Filenin Efeleri'nin D Grubu'ndaki ikinci rakibi, son iki Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıkan Fransa olacak. Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kritik karşılaşmada Fransa ile kozlarını paylaşacak. İşte, Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri...

Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye Avrupa Şampiyonası karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa karşısında mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından Türkiye'nin gruptaki üçüncü maçına ilişkin hazırlıkları başlayacak.

Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, NEREDE İZLENİR?

Fransa-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de TRT Spor Yıldız üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

FİLENİN EFELERİ FRANSA KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk seti kazanarak karşılaşmaya iyi başlayan milliler, devamındaki üç sette rakibine üstünlük sağlayamadı.

Türkiye, Almanya karşısında ilk seti 25-23 kazanmasına rağmen sonraki setleri 22-25, 21-25 ve 19-25 kaybetti. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Filenin Efeleri, turnuvaya puansız başladı.

Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

FİLENİN EFELERİ MAÇLARI NE ZAMAN? (2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI)

12 Eylül 2026

17.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

13 Eylül 2026

17.00 İsviçre-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

14 Eylül 2026

20.00 Romanya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

16 Eylül 2026

17.00 Türkiye-Letonya (TRT Spor)

Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası canlı yayın bilgileri

FİLENİN EFELERİ 2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar (Kaptan) - Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija - Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram - Gökçen Yüksel - Cafer Kirkit - Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Tümer - Ahmet Samet Baltacı - Marko Matic - Yunus Emre Tayaz

Liberolar: Berkay Bayraktar - Abdulsamet Yalçın

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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