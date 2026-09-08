Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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