Formula 1'de 2026 sezonunun heyecanı İspanya Grand Prix'si ile devam ediyor. Şampiyonanın 14. ayağında pilotlar, ilk kez Madrid'de yarış düzenlenecek Madring pistinde mücadele edecek. F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede merak edilirken F1 sıralama turları başladı...

Formula 1 İspanya Grand Prix'si, Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1 takviminde ilk kez yer alan pistte sıralama turları 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başladı. Peki, F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

F1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

2026 İspanya Grand Prix'si 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Madrid'deki Madring pistinde gerçekleştirilecek ana yarış toplam 57 tur üzerinden koşulacak. Pilotlar, yeni pistte hem rakipleriyle mücadele edecek hem de sezonun 14. yarışından mümkün olan en yüksek puanı çıkarmaya çalışacak.

F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Yarış öncesinde sürücüler geçit töreni TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Ulusal marş seremonisi ise TSİ 15.44'te başlayacak. Ardından Formula 1 araçları, TSİ 16.00'da İspanya Grand Prix'si için piste çıkacak.

F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

FORMULA 1 2026 MADRID GRAND PRİX TAKVİMİ

Tarih Etkinlik Seans TSİ 11 Eylül Cuma FIA Formula 3 Uygulama Seansı 10.55 - 11.40 FIA Formula 2 Uygulama Seansı 12.05 - 12.50 FIA F1 Otomobil Tanıtımı 13.00 - 14.00 Formula 1 1. Antrenman Seansı 14.30 - 15.30 FIA Formula 2 Eleme Seansı 16.00 - 16.30 Formula 1 Takımların Basın Toplantısı 16.30 - 17.30 FIA Formula 2 Basın Toplantısı 17.30 - 17.55 Formula 1 2. Antrenman Seansı 18.00 - 19.00 FIA Formula 3 Eleme Seansı 1 19.25 - 19.45 FIA Formula 3 Eleme Seansı 2 19.55 - 20.15 FIA Formula 3 Basın Toplantısı 21.30 - 22.00 12 Eylül Cumartesi FIA Formula 3 Sprint Yarışı 12.05 - 12.50 Formula 1 3. Antrenman Seansı 13.30 - 14.30 FIA Formula 3 Basın Toplantısı 14.35 - 14.55 FIA Formula 2 Sprint Yarışı 15.15 - 16.05 FIA Formula 2 Basın Toplantısı 16.25 - 16.55 Formula 1 Sıralama Turları 17.00 - 18.00 Formula 1 Basın Toplantısı 18.00 - 19.00 FIA Formula 3 1. Ana Yarış 19.00 - 19.50 FIA Formula 3 Basın Toplantısı 20.10 - 20.40 13 Eylül Pazar FIA Formula 3 2. Ana Yarış 10.45 - 11.35 FIA Formula 2 Ana Yarış 12.25 - 13.30 Formula 1 Sürücüler Geçit Töreni 14.00 - 14.30 FIA Formula 2 Basın Toplantısı 14.30 - 15.00 Formula 1 Ulusal Marş 15.44 - 15.46 Formula 1 Grand Prix 16.00 - 18.00

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası