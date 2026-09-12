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F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

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F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Formula 1'de 2026 sezonunun heyecanı İspanya Grand Prix'si ile devam ediyor. Şampiyonanın 14. ayağında pilotlar, ilk kez Madrid'de yarış düzenlenecek Madring pistinde mücadele edecek. F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede merak edilirken F1 sıralama turları başladı...

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Formula 1 İspanya Grand Prix'si, Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1 takviminde ilk kez yer alan pistte sıralama turları 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başladı. Peki, F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

F1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

2026 İspanya Grand Prix'si 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Madrid'deki Madring pistinde gerçekleştirilecek ana yarış toplam 57 tur üzerinden koşulacak. Pilotlar, yeni pistte hem rakipleriyle mücadele edecek hem de sezonun 14. yarışından mümkün olan en yüksek puanı çıkarmaya çalışacak.

F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Başlık ResmiF1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Yarış öncesinde sürücüler geçit töreni TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Ulusal marş seremonisi ise TSİ 15.44'te başlayacak. Ardından Formula 1 araçları, TSİ 16.00'da İspanya Grand Prix'si için piste çıkacak.

F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Başlık ResmiF1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

FORMULA 1 2026 MADRID GRAND PRİX TAKVİMİ

TarihEtkinlikSeansTSİ
11 Eylül CumaFIA Formula 3Uygulama Seansı10.55 - 11.40
FIA Formula 2Uygulama Seansı12.05 - 12.50
FIAF1 Otomobil Tanıtımı13.00 - 14.00
Formula 11. Antrenman Seansı14.30 - 15.30
FIA Formula 2Eleme Seansı16.00 - 16.30
Formula 1Takımların Basın Toplantısı16.30 - 17.30
FIA Formula 2Basın Toplantısı17.30 - 17.55
Formula 12. Antrenman Seansı18.00 - 19.00
FIA Formula 3Eleme Seansı 119.25 - 19.45
FIA Formula 3Eleme Seansı 219.55 - 20.15
FIA Formula 3Basın Toplantısı21.30 - 22.00
12 Eylül CumartesiFIA Formula 3Sprint Yarışı12.05 - 12.50
Formula 13. Antrenman Seansı13.30 - 14.30
FIA Formula 3Basın Toplantısı14.35 - 14.55
FIA Formula 2Sprint Yarışı15.15 - 16.05
FIA Formula 2Basın Toplantısı16.25 - 16.55
Formula 1Sıralama Turları17.00 - 18.00
Formula 1Basın Toplantısı18.00 - 19.00
FIA Formula 31. Ana Yarış19.00 - 19.50
FIA Formula 3Basın Toplantısı20.10 - 20.40
13 Eylül PazarFIA Formula 32. Ana Yarış10.45 - 11.35
FIA Formula 2Ana Yarış12.25 - 13.30
Formula 1Sürücüler Geçit Töreni14.00 - 14.30
FIA Formula 2Basın Toplantısı14.30 - 15.00
Formula 1Ulusal Marş15.44 - 15.46
Formula 1Grand Prix16.00 - 18.00
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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