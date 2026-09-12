F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Formula 1'de 2026 sezonunun heyecanı İspanya Grand Prix'si ile devam ediyor. Şampiyonanın 14. ayağında pilotlar, ilk kez Madrid'de yarış düzenlenecek Madring pistinde mücadele edecek. F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede merak edilirken F1 sıralama turları başladı...
Formula 1 İspanya Grand Prix'si, Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1 takviminde ilk kez yer alan pistte sıralama turları 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başladı. Peki, F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
F1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
2026 İspanya Grand Prix'si 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Madrid'deki Madring pistinde gerçekleştirilecek ana yarış toplam 57 tur üzerinden koşulacak. Pilotlar, yeni pistte hem rakipleriyle mücadele edecek hem de sezonun 14. yarışından mümkün olan en yüksek puanı çıkarmaya çalışacak.
Yarış öncesinde sürücüler geçit töreni TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Ulusal marş seremonisi ise TSİ 15.44'te başlayacak. Ardından Formula 1 araçları, TSİ 16.00'da İspanya Grand Prix'si için piste çıkacak.
FORMULA 1 2026 MADRID GRAND PRİX TAKVİMİ
|Tarih
|Etkinlik
|Seans
|TSİ
|11 Eylül Cuma
|FIA Formula 3
|Uygulama Seansı
|10.55 - 11.40
|FIA Formula 2
|Uygulama Seansı
|12.05 - 12.50
|FIA
|F1 Otomobil Tanıtımı
|13.00 - 14.00
|Formula 1
|1. Antrenman Seansı
|14.30 - 15.30
|FIA Formula 2
|Eleme Seansı
|16.00 - 16.30
|Formula 1
|Takımların Basın Toplantısı
|16.30 - 17.30
|FIA Formula 2
|Basın Toplantısı
|17.30 - 17.55
|Formula 1
|2. Antrenman Seansı
|18.00 - 19.00
|FIA Formula 3
|Eleme Seansı 1
|19.25 - 19.45
|FIA Formula 3
|Eleme Seansı 2
|19.55 - 20.15
|FIA Formula 3
|Basın Toplantısı
|21.30 - 22.00
|12 Eylül Cumartesi
|FIA Formula 3
|Sprint Yarışı
|12.05 - 12.50
|Formula 1
|3. Antrenman Seansı
|13.30 - 14.30
|FIA Formula 3
|Basın Toplantısı
|14.35 - 14.55
|FIA Formula 2
|Sprint Yarışı
|15.15 - 16.05
|FIA Formula 2
|Basın Toplantısı
|16.25 - 16.55
|Formula 1
|Sıralama Turları
|17.00 - 18.00
|Formula 1
|Basın Toplantısı
|18.00 - 19.00
|FIA Formula 3
|1. Ana Yarış
|19.00 - 19.50
|FIA Formula 3
|Basın Toplantısı
|20.10 - 20.40
|13 Eylül Pazar
|FIA Formula 3
|2. Ana Yarış
|10.45 - 11.35
|FIA Formula 2
|Ana Yarış
|12.25 - 13.30
|Formula 1
|Sürücüler Geçit Töreni
|14.00 - 14.30
|FIA Formula 2
|Basın Toplantısı
|14.30 - 15.00
|Formula 1
|Ulusal Marş
|15.44 - 15.46
|Formula 1
|Grand Prix
|16.00 - 18.00