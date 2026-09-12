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Teşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı

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Teşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı

Teşkilat yeni sezon tarihi, 7. sezon çekimleri devam ederken diziden gelen son gelişmelerle yeniden gündeme geldi. TRT 1'in sevilen yapımının ekranlara dönüşü için geri sayım sürerken, hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın canlandırması planlanan Yadigar karakteriyle ilgili yeni bir karar alındı. Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler merak ediliyor.

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Teşkilat 7. sezon hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni bölümlerin ekrana dönüş tarihi için çalışmalar hız kazanırken, başlangıçta Yadigar karakteri için anlaşma sağlanan Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu rolle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yeni sezon öncesinde Yadigar karakteri için alınan son karar ise dikkat çekti.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'ın 7. sezonunun 20 Eylül 2026 Pazar gününe yetiştirilmesi planlanıyor. Ancak 20 Eylül tarihi henüz kanal tarafından kesin başlangıç tarihi olarak duyurulmadı. Kanaldan ve yapımdan gelecek resmi duyurular izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Teşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı
Başlık ResmiTeşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı

TEŞKİLAT'TA SERHAT KILIÇ'IN YERİNE KİM GELDİ?

Yeni sezonda kadro ve hikaye tarafında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Yadigar karakteri için ilk olarak Serhat Kılıç'la anlaşılmış ancak oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle çekimler başlamadan kadrodan ayrılmıştı. 5 Eylül'de hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın üstlenmesi planlanan rol daha sonra Savaş Özdemir'e verildi. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken karakterle ilgili bir değişikliğe daha gidildi ve Yadigar olan adı Zülküf olarak değiştirildi.

Teşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı
Başlık ResmiTeşkilat ne zaman başlıyor? Serhat Kılıç sonrası Yadigar kararı

Savaş Özdemir'in canlandıracağı Zülküf, Teşkilat'ın yeni sezonunda alanında deneyimli bir bomba imha uzmanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Kartal marka otomobiliyle dikkat çekecek karakterin eşi Gülay'a Ayşen Gürler hayat verecek. Çiftin oğlu Berkay'ı ise Ferhan Vural canlandıracak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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