Ardahan'ın Beşiktaş köyünde "kartal" heykeli açıldı: Başkan Adalı da katıldı

Ardahan'ın Beşiktaş köyünde, siyah-beyazlı kulübün sembolü olan "kartal"ı temsil eden heykelin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve köy halkı katıldı.

Beşiktaş'ın simgesi olan kartal, Ardahan'da bulunan Beşiktaş köyünde dikkat çeken bir esere dönüştü. Çok amaçlı kültür evinin önüne yaptırılan kartal heykeli, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Beşiktaş köylülerinin katıldığı törenle açıldı.

Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez

"KÖYE GÜZEL BİR HEDİYE VERDİLER"

Heykelin açılışında konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, böyle bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Beşiktaş köyüne güzel bir hediye takdim edildiğini belirten Yamlı, "Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici, güzelleştirici unsuruyla şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş Kulübü'ne hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ben kendilerine köyümüz ve şehrimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, heykel önünde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, mutluluğunu anlatmakta zorlandığını ifade ederek, "Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam eder. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş köyü meydanına yapılan heykel, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in katılımıyla açıldı.

Program kapsamında çocuklara Beşiktaş forması ve futbol topu hediye edildi. Taraftarlar ve vatandaşların katıldığı program, köy derneği evinde yapılan ikramın ardından sona erdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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