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Dünya

Lozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakis'ten skandal talimat!

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Lozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakis'ten skandal talimat!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin gayri askeri statüde olması gerektiğini savunduğu Karaada ve Çamlıada'yı ziyaret ederek Yunan askeri karakolları ve yeni tesislerde incelemelerde bulundu.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Meis ve çevresindeki adalara yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

ASKERİ KARAKOLLARI TEK TEK GEZDİ

Lozan Barış Antlaşması ve Paris Barış Antlaşması hükümleri gereğince silahlandırılmaması ve askeri unsurlardan arındırılmış olması gereken gayri askeri statüdeki adaları ziyaret eden Miçotakis, buradaki Yunan askeri tesislerinde incelemelerde bulundu.

Lozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakisten skandal talimat!
Başlık ResmiLozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakisten skandal talimat!

Yunan basını, bir Yunan başbakanının Karaada ve Çamlıada'yı aynı ziyaret kapsamında ilk kez gezdiğini yazdı.

Karaada'daki yeni iskeleyi inceleyen Miçotakis'e askeri karakolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Miçotakis, yeni ana bina, yemekhane, mutfaklar ve Yunan Silahlı Kuvvetleri için yakın zamanda inşa edilen konuk evlerini de gezdi.

Lozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakisten skandal talimat!
Başlık ResmiLozan ve Paris antlaşmaları hiçe sayan Miçotakisten skandal talimat!

TÜRKİYE'NİN HEMEN KARŞISINDA FÜZE BOTUNU ZİYARET ETTİ

Miçotakis daha sonra Meis'te demirleyen Yunan Donanması'na ait "Grigoropoulos" isimli hızlı güdümlü füze botuna çıktı.

Yunan Başbakan ayrıca Karaada'daki "Ro'lu Kadın" olarak bilinen Despina Achladioti adına yapılan anıta çelenk bıraktı ve müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti.

Yunan basını, Miçotakis'in ziyaretinin Ankara'nın Doğu Akdeniz'de Meis yakınlarında deniz parkı ilan etmesi ve TÜBİTAK MARMARA araştırma gemisinin çalışmaları için NAVTEX yayımlamasının ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

Atina yönetimi ziyaretin Türkiye'ye yönelik bir "mesaj" olmadığını ve Meis'in Yunanistan'a katılmasının yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildiğini de ekledi. Ancak Yunan basını, ziyaretin zamanlamasını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son adımlarıyla birlikte değerlendirdi.

ATİNA'DAN 27 MİLYON AVROLUK PLAN

Miçotakis, Meis'teki temaslarında bölge için hazırlanan 27 milyon avroluk 37 projelik planı da açıkladı.

Liman, su, kanalizasyon, enerji, konut ve sağlık yatırımlarını kapsayan projelerin önümüzdeki dört yıl içinde tamamlanmasını isteyen Miçotakis,"Taahhüdüm net. Önümüzdeki dört yıl içinde adayı onlarca yıldır etkileyen bütün açık sorunları çözmüş olmalıyız." dedi.

Yunan Başbakan, Meis'e daha fazla kalıcı nüfus çekmek istediklerini de belirterek, "Amaç çok açık ve net. Meis'e nasıl daha fazla kalıcı nüfus çekebileceğimiz. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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