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Spor

ÖZEL│Eyüpspor’un LaLiga'dan transferi Moldovan: Arda Turan bir Atletico Madrid efsanesi

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ÖZEL│Eyüpspor’un LaLiga'dan transferi Moldovan: Arda Turan bir Atletico Madrid efsanesi

Eyüpspor’un Atletico Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Horațiu Moldovan, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Rumen file bekçisi; Türk futbolundaki kalite, ligimizdeki taraftar atmosferi, Atletico Madrid dönemi ve teknik direktör Diego Simeone hakkında düşüncelerini anlattı. 28 yaşındaki eldiven, 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan’a ayrı bir parantez açtı.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Geçtiğimiz sezon son haftalardaki dirençli oyunuyla Süper Lig’e tutunmayı başaran Eyüpspor, yeni sezonda da bu performansını sergilemeye odaklandı. İstanbul temsilcisi, kalesini Atletico Madrid’den kadrosuna kattığı Horațiu Moldovan’a emanet etti. Ligde şimdiye kadar oynanan 4 maçın tamamında 90 dakika süre alan Moldovan, performansıyla alışma sürecini geride bıraktığını gösterdi. Tecrübeli eldiven, Süper Lig serüveni ve kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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MOLDOVAN: SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR LİG

Süper Lig’e transfer olmadan önce Romanya, İspanya ve İtalya liglerinde forma giyen Horațiu Moldovan, Türk futboluyla ilgili gözlemlerde bulunarak, “Gerçek şu ki her ligin kendine göre farklı özellikleri var. Ancak Trendyol Süper Lig bana çok iyi bir lig gibi geliyor. Burada birçok önemli oyuncu oynuyor ve aynı zamanda çok heyecanlı, seyir zevki yüksek bir lig. Her maçta çok fazla hücum izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Horațiu Moldovan (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiHorațiu Moldovan (Fotoğraf: Instagram)

“HERKES FUTBOL İÇİN YAŞIYOR”

Türkiye’deki futbol atmosferi ve taraftar tutkusu ile ilgili konuşan Moldovan, “Ortamla ilgili ilk izlenimlerim çok iyi. Türkiye’de herkes futbol için yaşıyor. Buradaki atmosferi daha önce Rumen takım arkadaşlarım bana anlatmıştı ama insan bunu kendisi yaşadığında durumun ne kadar farklı olduğunu anlıyor. Bana göre inanılmaz bir şey. Eğer mümkün olursa burada uzun süre kalmak isterim çünkü her şeyi beğeniyorum. Özellikle futbolu, statlarda yaşananları ve insanların futbolu yaşama biçimini çok seviyorum.” diye konuştu.

“HER MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Süper Lig’de şimdiye kadar oynanan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Eyüpspor’un performansını değerlendiren 28 yaşındaki kaleci, “Bence iyi durumdayız. Sadece son maçta işler pek iyi gitmedi. Bunun dışında tüm takımlara karşı çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hâlâ yeni bir takımız ve biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ancak eminim ki her maç daha iyi olacağız.” sözlerini sarf etti.

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“ÖNCE RİZE, SONRA FENERBAHÇE”

10 kişiyle Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri ligdeki ilk maçın kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirten tecrübeli file bekçisi, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçına da göndermede bulunarak, “Evet, Beşiktaş maçında her şey çok güzeldi; atmosfer, stat… 1-0 kaybetmek üzücüydü ama bunun dışında, her takıma karşı mücadele edebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe maçını ise henüz düşünmüyorum çünkü cumartesi günü Rizespor’a karşı daha önemli bir maçımız var. Bu maçtan sonra Fenerbahçe’yi düşünebiliriz. Orada da oynamak için mükemmel bir atmosfer olacaktır. Ben statların böyle olduğu, taraftarlarla dolup taştığı ortamları çok seviyorum.” dedi.

“EN İYİLERE KARŞI OYNAMAYI SEVİYORUM”

Süper Lig’de ilerleyen haftalarda Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Muriqi, Onuachu ve Salah gibi üst düzey hücum oyuncularına karşı oynayacak olmasının kendisi için herhangi bir ekstra hazırlık gerektirmediğini vurgulayan Moldovan, “Tüm maçlara her gün aynı şekilde hazırlanıyorum. Onların çok kaliteli oyuncular olduğu açık. Ancak bu tür maçlarda, en iyi oyunculara karşı oynamayı ve benim de bu seviyede oynayabilecek kaliteye sahip olduğumu göstermeyi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

“SIMEONE İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR”

Atlético Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin kendisinde bıraktığı izlere değinen başarılı eldiven, “Diego Simeone ile çalışmak gerçekten büyük bir gururdu. Simeone, inanılmaz bir teknik direktör ve aynı zamanda kesinlikle dünyanın en iyilerinden biri. Diğer yandan bu seviyedeki oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmak da bir hayaldi. Hem çok iyi insanlar hem de çok büyük oyuncular. Bence zaten tanıtılmaya ihtiyaçları yok. Atlético Madrid de şüphesiz dünyanın en iyi 10 kulübünden biri.” şeklinde konuştu.

Diego Simeone
Başlık ResmiDiego Simeone

“OBLAK HER ZAMAN YARDIMCI OLDU”

İspanyol ekibinde aynı sahayı paylaştıkları kaleci Jan Oblak’ın tecrübesine ve kendisine yardımcı olduğuna dikkat çeken Moldovan, şöyle devam etti:

Oblak ile her gün hem antrenmanlarda hem de soyunma odasında birlikte olmak benim için büyük bir gururdu. Öncelikle Oblak’ın inanılmaz bir insan olduğunu ve Atletico Madrid’de bulunduğum süre boyunca bana çok yardımcı olduğunu söylemek istiyorum. Kalecilik açısından hepimiz biliyoruz ki son 10-15 yıldır sürekli dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Ondan çok şey öğrendim. Şu anda çok beğendiğim iki kaleci var. Biri Oblak, diğeri ise son iki-üç yıldır çok yüksek bir seviyede performans sergileyen David Raya. Ama başka çok iyi kaleciler de var. Bence Türkiye’de de Uğurcan Çakır, André Onana, Alexander Nübel ve daha birçok çok iyi kaleci bulunuyor.

Jan Oblak
Başlık ResmiJan Oblak

“HERKES ARDA TURAN'IN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR”

Atletico Madrid’de oynayan, teknik adamlık kariyerinde Eyüpspor’da parlayıp Shakhtar Donetsk’te başarılar kazanan teknik direktör Arda Turan hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Rumen kaleci, son olarak şunları söyledi:

Kendisiyle şahsen tanışmıyorum ama hakkında sadece çok iyi şeyler duydum. Hepimiz onun Atletico Madrid’de bir efsane olduğunu biliyoruz ve bence Türkiye’de de tarihin en iyi oyuncularından biri. Herkes Arda Turan’ın kim olduğunu biliyor. Bence teknik direktör olarak da futbolculuk döneminde ulaştığı seviyeyi yakalayabilir. Eyüpspor’da herkes ondan hem insan olarak hem de teknik direktör olarak çok iyi bir şekilde bahsediyor. Bir gün onunla çalışma fırsatı bulmayı çok isterim.

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