Aydın'da kuralları hiçe sayan sürücü kazaya neden oldu! O anlar araç kamerasında

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin neden olduğu ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yeşil ışıkta seyir halinde olan araçların kavşaktan aniden çıkan otomobille şiddetle çarpıştığı anlar, kazaya karışan bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Çevredeki ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ağır hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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