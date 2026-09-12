2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa kayıt hakkı elde edemeyen adaylar, şimdi de ek yerleştirme takvimine odaklandı. Adaylar ''ÖSYM ek tercih ne zaman?'' merak ederken 2026 YKS ek tercih süreci için tarihler araştırılmaya başlandı.

ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından gözler üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve ek tercih sürecinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki ÖSYM ek tercih ne zaman? 2026 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. ÖSYM'nin merkezi tercih dönemi tamamlanırken ek yerleştirme için başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi.

Geçtiğimiz sene 2025 YKS ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül'de başlamış ve 30 Eylül'de sona ermişti. Bu yıl da benzer tarihlerde YKS ek tercih sürecinin uygulanması bekleniyor.

ÖSYM ek tercih ne zaman? 2026 YKS ek tercih süreci için gözler tarihlere çevrildi

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Geçen yılki uygulamada olduğu gibi tercihlerin elektronik ortamda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Adaylar ek yerleştirme kılavuzu yayımlandığında öncelikle tercih edebilecekleri programları inceleyecek. Daha sonra kendi puan ve başarı sıralamalarını, programların koşullarını ve mevcut kontenjanları dikkate alarak tercih listelerini oluşturabilecekler.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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