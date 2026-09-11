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ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci için geri sayım başladı

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ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci için geri sayım başladı

2026 ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi Spor Bilimleri için yapılacak üniversite tercihlerine çevrildi. 15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın sonuçları 9 Eylül'de erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar bu kez "ÖZYES tercihleri ne zaman başlayacak?", "BESYO tercihleri hangi tarihte yapılacak?" ve "2026 ÖZYES tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına cevap arıyor.

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2026-ÖZYES sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanmasının ardından adayların üniversite yerleştirme heyecanı başladı. Peki, ÖZYES tercihleri ne zaman 2026?

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından 2026-ÖZYES tercihleri için tarihler ilan edilmedi. 2025 yılında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı kapsamında tercih işlemleri 11 Eylül 2025'te başlayıp 18 Eylül 2025'te sona ermişti.

ÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci için geri sayım başladı
Başlık ResmiÖZYES tercihleri ne zaman 2026? BESYO tercih süreci için geri sayım başladı

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026?

2025-YKS kapsamında gerçekleştirilen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın ardından tercih süreci tamamlanmış ve yerleştirme sonuçları 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Ek tercihler ise 13 Ekim 2025'te alınıp 27 Ekim 2025 tarihinde sonuçları ilan edilmişti.

2026 ÖZYES tercih sürecine dair tarihlerin de yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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