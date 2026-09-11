FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5'i aktif kamu personeli olan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, Garson (K) mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu veri kayıtları ile örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan şahıslarla irtibatları olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüpheliler hakkında Bank Asya hesap artışı ya da hesap kaydı, ardışık aranma ve örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine ilişkin tespitler bulunduğu kaydedildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 6 ilde 20 gözaltı

Bu kapsamda 5’i aktif kamu görevlisi, 3’ü ihraç kamu görevlisi ve 12’si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerine devam edildii öğrenildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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