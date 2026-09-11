Film-San Vakfı, Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 81 yaşındaki Gülsen Tuncer’in sağlık durumuyla ilgili üzücü bir açıklama yaptı. Vakıf, uzun yıllardır sanat dünyasında önemli yapımlarda rol alan Tuncer’in amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden usta sanatçı için dua etmelerini istedi.

Ekranların unutulmaz yapımlarından “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı “Arsen Hanım” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edinen Gülsen Tuncer’den gelen haber sevenlerini üzdü. 81 yaşındaki usta oyuncunun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hanım’ından kötü haber: Sağlık durumu ciddi

Tuncer’in sağlık durumuna ilişkin üzücü gelişmeyi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, deneyimli sanatçının amansız bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilirken, sevenlerinden de Tuncer için dua etmeleri istendi.

BEYNİNDE 2. DERECE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Usta oyuncunun beyninde 2. derece tümör bulunduğu öğrenildi. Hastalığı nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Tuncer’in konuşma ve yazma yeteneklerini kaybettiği de aktarıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hanım’ından kötü haber: Sağlık durumu ciddi

Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun” ifadeleri kullanıldı.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda sinema ve televizyon projesinde rol alan Gülsen Tuncer, özellikle güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasında önemli bir yer edindi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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