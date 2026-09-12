Trabzonspor'un teknik adam aday listesi: Sayı 3 indi, tarih belirlendi

Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trbzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası yeni hoca arayışları sürüyor. Gündeminde 3 yabancı teknik adam olan bordo-mavili yönetim, milli arada bu sorunu çözmek istiyor.

Amed Sportif Faaliyetler yenilgisi sonrası Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı ve takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir'in getirildiği Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Ernesto Valverde

GERRARD, VALVARDE VEYA BLANC

Sözcü'de yer alan habere göre; bordo-mavililer için çok sayıda isim gündeme gelirken, listedeki adayların sayısı 3'e indi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi; Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc isimlerinin üzerinde duruyor.

Steven Gerrard

MİLLİ ARADA ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Trabzonspor'da milli takım arasına kadar yeni teknik direktörün belirlenmesi planlanıyor. Bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, gelecek hafta ise Galatasaray'ı konuk edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası