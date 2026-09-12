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Çekirdek satıp harçlığını çıkaran çocuğun parasını ve eşyalarını çaldılar

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Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satarak harçlığını kazanan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir'in parası ve eşyaları yoldan geçen 3 kişi tarafından çalındı. Küçük çocuk çalınanlar arasında annesine aldığı hediyenin de olduğunu söyleyerek "Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum" dedi.

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Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun kapı önüne bıraktığı çekirdek kutusundaki parası ve eşyalarını yoldan geçen 3 kişi alıp gitti.

Kayseri'de ikamet eden 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; yaz tatilinde babasının iş yerinin önüne kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yapıp harçlık çıkarmaya başladı. Küçük çocuk elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış yaptığı kutusunu iş yerinin önünde bırakıp lavaboya gittiği esnada yoldan geçen 3 kişi hem kutudaki paraları hem de küçük Yunus Emre'nin annesine aldığı hediyeyi alıp gitti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, küçük çocuk da eşyalarını alanların geri getirmesini istedi.

Çekirdek satıp harçlığını çıkaran çocuğun parasını ve eşyalarını çaldılar
Başlık ResmiÇekirdek satıp harçlığını çıkaran çocuğun parasını ve eşyalarını çaldılar

"ABİLER ABLALAR ANNEME ALDIĞIM HEDİYEYİ GETİRMENİZİ RİCA EDİYORUM"

Götürülen eşyalarının geri getirilmesini isteyen 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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