Trabzonspor'dan Arda Turan'a bir teklif daha

Trabzonspor'un, Shakhtar Donetsk'in PSV ile oynayacağı maçın ardından Arda Turan ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi.

Yeni çalıştırıcı arayan Trabzonspor’da gündemdeki yabancı isimlerle anlaşma sağlanamadı. Antonio Conte, Marcelino ve Sergio Conceiçao gibi teknik adamların beklentileri yüksek olunca, Ertuğrul Doğan yönetimi geri adım attı.

TURAN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA

Listedeki yerli isim olarak öne çıkan ise şu anda Shakhtar’ı çalıştıran Arda Turan. İlk görüşme olumsuzdu. Bordo mavililer, Ukrayna ekibinin bugün PSV ile oynayacağı maçın ardından hoca ile bir görüşme daha gerçekleştirecek.

ÇİMŞİR YA DA GÜNEŞ

Arda Turan’ın ikna edilememesi durumunda ise “Hüseyin Çimşir ile devam” ya da Şenol Güneş formülüne ağırlık verilecek.

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