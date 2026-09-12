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Dünya

Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu

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Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu

Pakistan ve Katar, Orta Doğu üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa pazarlarına uzanacak yeni ticaret bağlantısını masaya yatırdı. İki ülke, transit güzergahların genişletilmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya erişimin güçlendirilmesi için yeni imkanları değerlendirdi.

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Türkiye'nin Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticaretteki konumunu güçlendirebilecek yeni bir rota için Pakistan ve Katar harekete geçti.

Kuşak ve Yol Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki ülkenin bakanları, Pakistan'ı Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına bağlayabilecek ticaret güzergahlarını görüştü.

Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ahmad Bin Mohammed Al-Sayed arasındaki görüşmede bölgesel bağlantılar, transit ticaret ve ekonomik işbirliği ele alındı.

Avrupaya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu
Başlık ResmiAvrupaya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu

ROTA TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANACAK

Business Recorder'a göre taraflar, Orta Doğu ve Orta Asya üzerinden kullanılabilecek yeni transit ve ticaret güzergahlarını değerlendirdi.

Görüşmenin en önemli başlıklarından birini ise Orta Doğu üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya uzanacak daha geniş bir bölgesel ticaret rotası oluşturdu.

TÜRKİYE ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ HATTA

Görüşülen güzergahın hayata geçirilmesi halinde Türkiye, Pakistan ve Katar'ın Avrupa pazarlarına ulaşmasını sağlayacak bölgesel ticaret hattının önemli geçiş noktalarından biri olacak.

Taraflar mevcut ticaret hacmini artırma, yeni ekonomik işbirliği alanları oluşturma ve bölgesel bağlantıları güçlendirme konusunda da mutabık kaldı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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