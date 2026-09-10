Pakistan'dan İran'a Husi mesajı! "Durdurmanızı istiyoruz"

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından Pakistan doğrudan İran'a mesaj gönderdi. İslamabad, Tahran'dan Yemen'deki Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak saldırıların durdurulmasını istedi. İran ise Husileri "kontrol etmediğini" savundu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Pakistan ile İran arasında kritik bir diplomatik trafik yaşandı. Pakistan yönetimi, saldırıların durdurulması için doğrudan Tahran'a mesaj gönderirken İran'dan Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

PAKİSTAN DOĞRUDAN İRAN'A MESAJ GÖNDERDİ

Kaynaklara göre Pakistan'ın mesajı son 24 saat içerisinde Tahran yönetimine ulaştı. İslamabad, İran'dan Yemen'deki Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasına yardımcı olmasını talep etti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan'dan mesaj geldiğini doğruladı ancak Tahran'ın Husileri "kontrol etmediğini" savundu.

İSLAMABAD'DAN "ZAMANI GELDİĞİNDE" MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Khan da 10 Eylül'de Mekke Savunma Anlaşması'nın devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin soruları cevapladı.

Khan, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında şu anda askeri bir karşılığın görüşülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda böyle bir konu tartışılmıyor... Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında harekete geçeceğiz."

Geçen ay imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye birden yapılmış sayılmasını öngörüyor.

HUSİLER MUHA'YI ELE GEÇİRDİ

Diplomatik ve askeri trafik sürerken Yemen'deki cephede de dengeler değişti. Yemen kaynaklarına göre Husiler, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından Babülmendep Boğazı yakınlarındaki stratejik liman şehri Muha'yı ele geçirdi.

Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Korgeneral Salih, hükümet güçlerine batı kıyısındaki birliklerini yeniden düzenleme talimatı verdi. Salih, Husi saldırısının İran tarafından planlandığını ve desteklendiğini savundu.

Husiler ise Muha'da ele geçirdikleri zırhlı araçların görüntülerini yayımladı. Böylece Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken çatışmanın Babülmendep çevresindeki stratejik hatlara doğru genişlemesi bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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