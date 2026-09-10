Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Pakistan'dan İran'a Husi mesajı! "Durdurmanızı istiyoruz"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Pakistan'dan İran'a Husi mesajı!

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından Pakistan doğrudan İran'a mesaj gönderdi. İslamabad, Tahran'dan Yemen'deki Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak saldırıların durdurulmasını istedi. İran ise Husileri "kontrol etmediğini" savundu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Pakistan ile İran arasında kritik bir diplomatik trafik yaşandı. Pakistan yönetimi, saldırıların durdurulması için doğrudan Tahran'a mesaj gönderirken İran'dan Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

PAKİSTAN DOĞRUDAN İRAN'A MESAJ GÖNDERDİ

Kaynaklara göre Pakistan'ın mesajı son 24 saat içerisinde Tahran yönetimine ulaştı. İslamabad, İran'dan Yemen'deki Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasına yardımcı olmasını talep etti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan'dan mesaj geldiğini doğruladı ancak Tahran'ın Husileri "kontrol etmediğini" savundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan
DÜNYA

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

İSLAMABAD'DAN "ZAMANI GELDİĞİNDE" MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Khan da 10 Eylül'de Mekke Savunma Anlaşması'nın devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin soruları cevapladı.

Khan, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında şu anda askeri bir karşılığın görüşülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda böyle bir konu tartışılmıyor... Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında harekete geçeceğiz."

Geçen ay imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye birden yapılmış sayılmasını öngörüyor.

HUSİLER MUHA'YI ELE GEÇİRDİ

Diplomatik ve askeri trafik sürerken Yemen'deki cephede de dengeler değişti. Yemen kaynaklarına göre Husiler, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından Babülmendep Boğazı yakınlarındaki stratejik liman şehri Muha'yı ele geçirdi.

Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Korgeneral Salih, hükümet güçlerine batı kıyısındaki birliklerini yeniden düzenleme talimatı verdi. Salih, Husi saldırısının İran tarafından planlandığını ve desteklendiğini savundu.

Husiler ise Muha'da ele geçirdikleri zırhlı araçların görüntülerini yayımladı. Böylece Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken çatışmanın Babülmendep çevresindeki stratejik hatlara doğru genişlemesi bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
Özel harekatın sevk edildiği kavgada ölenler var
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
Fossati'nin kaldırdığı ayet-i kerime araştırılacak
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşma görüldü
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
Apple'ın yeni telefonu marka savaşını başlattı
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
"Gizli kamplarda Rus askerleri eğitildi"
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ÖZEL│Fenerbahçe’nin eski stoperi Abdoulaye Ba'nın Vitor Pereira anısı: Öfkeden ağladığını gördüm
F.Bahçe’nin eski stoperi Ba'nın Vitor Pereira anısı
Kaydet
Seyir halindeyken sosyal medya yayını yaptı! Özel halk otobüsünde pes dedirten anlar
Seyir halindeyken sosyal medya yayını yaptı! Özel halk otobüsünde pes dedirten anlar
Kaydet
Öğrencilerin ihtiyaçlarına özel yeni program: idefix Öğrenci hayata geçti
Öğrencilerin ihtiyaçlarına özel yeni program: idefix Öğrenci hayata geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.