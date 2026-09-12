Şehit Ziyar Koparan'a son görev! Memleketi Hakkari'de toprağa verildi

Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksekova'ya getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastaneye gelen şehidin yakınlarını Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, komutanlar ve görevliler karşılayarak teskin etti.

Şehit Ziyar Koparana son görev! Memleketi Hakkaride toprağa verildi

Yeni Mahalle'deki Mustafa Zeydan Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.

Şehit Ziyar Koparana son görev! Memleketi Hakkaride toprağa verildi

İlçe Müftüsü Nihat Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akalın Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Ziyar Koparana son görev! Memleketi Hakkaride toprağa verildi

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis, kanaat önderleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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