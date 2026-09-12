Dünyada ikinci, Türkiye'de tek! İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.
Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan longoz, doğaseverlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler ile amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Acarlar Longozu, 24 kilometrelik alanıyla dikkat çekiyor. Longozda 200’den fazla göçmen kuş türü, yaklaşık 2 bin 300 bitki çeşidi, nilüferler, göl laleleri ve endemik bitki örtüsü bulunuyor.
Doğal akvaryumu andıran yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan longoz, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Acarlar Longozu, bu sezon 130 bin kişiyi ağırladı.
“BU SENE GAYET YÜKSEK, TEMPOLU VE YOĞUN ÇALIŞTIK”
Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş, bölgedeki ziyaretçi yoğunluğuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Acarlar Longozu geçen seneye nazaran 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık. Bir kilometrelik bir yürüyüş yolu var, içerisinde hediyelik eşya dükkanı, restoran bölümü bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a gençlere önem verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.
“İSTANBUL'UN KALABALIĞINDAN SONRA BURASI İLAÇ GİBİ GELDİ”
Longozu dinlenmek için tercih ettiğini belirten Asude Kara, “Çok güzel bir yer burası, sakin. Rahatlamak için yürümeye geliyoruz arkadaşımla. Gayet güzel bir ortam” ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan gelen İrem Ceyda Yılmaz ise longozu çok beğendiğini belirterek, “Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul'un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi. Arkadaşım da çok övüyordu zaten, ben de gelip görmüş oldum. Kaçamak olarak mükemmel bir yer. Bir tarafta göl, bir tarafta ağaçlar, kuşların cıvıltısı. Kesinlikle gelmeliler” diye konuştu.