Dünyada ikinci, Türkiye'de tek! İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor

İstanbul’dan gelen İrem Ceyda Yılmaz ise longozu çok beğendiğini belirterek, “Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul'un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi. Arkadaşım da çok övüyordu zaten, ben de gelip görmüş oldum. Kaçamak olarak mükemmel bir yer. Bir tarafta göl, bir tarafta ağaçlar, kuşların cıvıltısı. Kesinlikle gelmeliler” diye konuştu.