Chelsea de Hull City'nin bileğini bükemedi: 4 gollü maçta yenilmezlik serisi sürdü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in dördüncü haftasında karşılaştığı Chelsea ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, teknik direktörlüğünü Sergej Jakirovic'in yaptığı Hull City'yi konuk etti.

LONDRA'DA GOL DÜELLOSU

Stamford Bridge'de oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Chelsea'nin gollerini 7. dakikada Morgan Rogers, 66. dakikada Joao Pedro kaydetti. Hull City'nin golleri ise 28 ve 34. dakikalarda Mohamed Belloumi attı.

Bu skorla bu sezon çıktığı Premier Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Hull City, puanını 8'e çıkardı. Chelsea ise 7 puanda kaldı.

Chelsea - Hull City

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

Duran top için fazla oyuncuyla ileri çıkan Hull City, bu pozisyonun dönüşünde rakibine hazırlıksız yakalandı. 7. dakika Joao Pedro'nun pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Morgan Rodgers'ın sol ayağıyla çektiği sert şutta, top kaleci Konstantinos Tzolakis'in kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Stamford Bridge Stadı'na Premier Lig'de gol yemeyen tek takım unvanıyla gelen Hull City, bu sezon kalesinde ilk kez gol gördü.

Chelsea'nin bu yaz 117 milyon sterline kadrosuna kattığı Rogers; Didier Drogba (2010-11), Cesc Fabregas (2014-15), Diego Costa (2014-15 ve 2016-17) ve Eden Hazard'dan (2018-19) sonra bir Premier Lig sezonunda Chelsea’nin ilk dört maçının her birinde gol atan veya asist yapan beşinci farklı oyuncu oldu.

22. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pedro Neto'nun sol ayak içiyle kaleye gönderdiği topu kaleci Tzolakis kornere çeldi.

28. dakikada Chelsea savunmasının büyük hatasında Muhammed Belloumi skora dengeyi getirdi. Sol taraftan Ryan Giles'ın ceza alanına havalandırdı topun sekme mesafesini Jorrel Hato yanlış hesaplayınca, arkasındaki Belloumi sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Chelsea - Hull City

Chelsea'nin Premier Lig'de üst üste gol yediği maç serisini 20'ye çıkaran Belloumi, Riyad Mahrez’in ardından ligde Stamford Bridge'de gol atan ikinci Cezayirli futbolcu oldu.

Hull City, 6 dakika içinde Belloumi'nin ikinci golüyle öne geçti. Sol taraftan kullanılan korner atışında, Semi Ajayi'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Oliver McBurnie'nin pasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Belloumi'nin ceza alanı çizgisinden şutunda, savunmaya da çarpan top bir kez daha Chelsea ağlarına gitti: 1-2.

Ev sahibi ekip, son bölümde beraberlik için yüklense de Hull City, soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Chelsea - Hull City

PEDRO, 1 PUANI GETİRDİ

54. dakikada Reece James'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Tzolakis'in son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

Hull City karşısında baskısını artıran Chelsea, 66. dakikada Pedro ile karşılığını aldı. Sol taraftan son çizgiye kadar inen Cole Palmer'ın içeri çıkardığı topu Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

76. dakikada Reece James'in ceza yayı önünden yerden şutunda, kaleci Tzolakis yatarak topu kontrol etti.

84. dakikada Cole Palmer'ın çıkardığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Rogers'ın vuruşunda, kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

88. dakikada bu kez Emiliano Martinez, takımı adına kritik bir kurtarış yaptı. Sol taraftan arka direğe çıkarılan topa Muhammed-Ali Cho'nun vuruşunda Martinez meşin yuvarlağı kontrol etti.

Temponun hiç düşmediği iki takım arasındaki 50. randevu 2-2 berabere sona erdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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