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Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

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Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Konya'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın kanalı, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Konyaspor-Trabzonspor maçı izleme bilgileri...

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ederken TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor kritik bir mücadeleye çıkıyor. İki takımın lig tarihinde 51. kez karşılaşacak olması maçın önemini artırırken, bordo-mavililerin Konya deplasmanındaki son yıllardaki performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Trabzonspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Konya'da oynanacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiKonyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Dijital ortamda izlemek isteyen kullanıcılar ise yayıncı kuruluşun abonelik kapsamında sunduğu resmi dijital izleme seçeneklerini kullanabilecek.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiKonyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı. Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiKonyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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