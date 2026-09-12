Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Konya'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın kanalı, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Konyaspor-Trabzonspor maçı izleme bilgileri...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ederken TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor kritik bir mücadeleye çıkıyor. İki takımın lig tarihinde 51. kez karşılaşacak olması maçın önemini artırırken, bordo-mavililerin Konya deplasmanındaki son yıllardaki performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Trabzonspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Konya'da oynanacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Dijital ortamda izlemek isteyen kullanıcılar ise yayıncı kuruluşun abonelik kapsamında sunduğu resmi dijital izleme seçeneklerini kullanabilecek.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı. Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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