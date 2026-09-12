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İstanbul'da trafik düzenlemesi! 3 ilçede birçok yol kapanacak

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İstanbul'da trafik düzenlemesi! 3 ilçede birçok yol kapanacak

İstanbul'da yarın düzenlenecek “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. Saat 10.00'da başlayacak uygulama, etkinlik sona erene kadar devam edecek.

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İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün düzenlemesine göre, yollar yarın saat 10.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

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Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddeleri trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri ile İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümü trafiğe kapanacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddelerini kullanabilecek.

Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıkları ile arasındaki bölümünde trafik akışı sağlanamayacak. Sürücüler Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirilecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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