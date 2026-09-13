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Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

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Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda formayı yeniden zorunlu hale getirmesinin ardından, alışverişe çıkan velilere tekstilcilerden uyarı geldi. Polyester ürünleri “yüzde 100 pamuk" etiketi ile satan firmalara dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, bu kumaşın çocuklarda astım ve bronşiti tetikleyebileceği ifade edildi.

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Serbest kıyafet uygulamasını kaldıran Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) hazırladığı yeni genelgede okullarda forma döneminin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Forma kuralının yeniden geçerli olması ile birlikte veliler, okul alışverişine koştu. Sektör temsilcileri, forma alacak olan velileri sahte etiket ve kumaş tuzaklarına karşı uyardı.

Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Başlık ResmiFormalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle daha kaliteli sanılabilen polyester kumaşların teri emmemesi, özellikle gün içinde sürekli hareket halinde olan öğrenciler için dezavantaj oluşturuyor.

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DAHA EKONOMİK AMA SAĞLIKSIZ

İzmit'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren giyim mağazası sahibi Ceyhun Eken, şöyle uyardı:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da pamuklu ürünlerle ilgili üretimimize devam ediyoruz. Polyester ve parlak olması, bazen daha ekonomik olması nedeniyle tüketicinin bunların daha iyi olduğunu düşünmesi doğru değil. Pamuklu ürünler belki polyesterli ürünler kadar dayanıklı olmayabilir ama sağlıklı. Sağlık açısından da bakanlığımızın uygun gördüğü, ilgili kurumlara tebliğ ettiği kıyafet yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak üretim yapmaya devam ediyoruz.

Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Başlık ResmiFormalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

ETİKET TUZAĞINA DİKKAT

Eken, merdiven altı üretim yapan bazı firmaların tamamen polyester olan ürünlere "yüzde 100 pamuk" etiketi basabildiğini kaydetti.

Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Başlık ResmiFormalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

“ASTIM, BRONŞİTE SEBEP OLABİLİR”

Eken, şöyle konuştu:

Burada şuna dikkat edilebilir; polyesterli ürün biraz daha sert olur, tuşesi çok yumuşak olmaz ve ağır olur. Vatandaş bazen 'İyi, bak bu güzel' diye düşünebilir ama esasen o değil. Pamuklu ürün biraz daha hafif olur, renkleri belki çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur. Bunu anlamak için gramajına, kumaşın tokluğuna, tuşesine ve fiyatına bakmaları gerekiyor. Bazen polyesterli ürünü pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da var. Üründen biraz anlamak lazım ya da doğru adresleri tercih etmek gerekiyor. Biz özellikle pamuklu ürünleri tercih ediyoruz. Bu konuda bize herhangi bir baskı veya talep olmamasına rağmen özellikle böyle ilerliyoruz. Önemli olan sağlık. Kişi terlediğinde polyester emici özelliği olmadığı için ter vücut üzerinde kalıyor ve soğuyor. İlkokul öğrencileri de özellikle çok hareketli oluyorlar. Astım, bronşit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Koku da yapar. Etkenler bunlar.

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BİR ÖĞRENCİ İÇİN MALİYET 1300 LİRA

İlkokul grubunda tişörtlerin 350-400 lira, pantolonların ise 280 liradan başladığını belirten Eken, kumaş gramajının arttığı ortaokul ve lise gruplarında fiyatların bir miktar yükseldiğini söyledi.

Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Başlık ResmiFormalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın

Eken "Bir ilkokul öğrencisi 3 ya da 4 parça kıyafetten oluşan okul forması setini yaklaşık 1300 ila 1800 lira arasında dizebiliyor. Bu rakam ortaokullarda 1500 ila 2000 lira, liselerde ise 1700 ila 2200 lira arasında değişiklik gösteriyor" dedi.

Formalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Başlık ResmiFormalarda korkunç tuzak! Okul alışverişine çıkan veliler dikkat… Yüzde 100 pamuk etiketine kanmayın
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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