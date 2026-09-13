Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: 'Her karış toprağı bedeli ne olursa olsun koruyacağız'

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: 'Her karış toprağı bedeli ne olursa olsun koruyacağız'

13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle özel bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Malazgirt’ten Sakarya’ya kadar Anadolu’nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacağız. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır” diye vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem
GÜNDEM

15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem

Cumhurbaşkanı’nın mesajını paylaşan İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi’nde bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur. Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi’nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Her karış toprağı bedeli ne olursa olsun koruyacağız
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı: Her karış toprağı bedeli ne olursa olsun koruyacağız

"Malazgirt’ten Sakarya’ya kadar Anadolu’nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye belirten Cumhurbaşkanı, tüm şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
MÜLK DEĞERLENDİ, DAVALAR ARTTI
MÜLK DEĞERLENDİ, DAVALAR ARTTI
Milyonluk tapular kardeşleri böldü
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
İsmail Kartal göreve hızlı döndü
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar
GÜVENLİKTE BİRLİK!
GÜVENLİKTE BİRLİK!
Türk devletlerinin Interpol’ü; TÜRKPOL
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme!
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu!
KORİDOR SAVAŞLARI
KORİDOR SAVAŞLARI
Petrolü olan değil, yolu koruyan kazanacak
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
Yeni adımlar peş peşe devreye giriyor
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
Filo Jet faciasında yeni görüntü ortaya çıktı
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"YANARSAM SENİ DE YAKARIM"
Yeni ses kaydı ortaya çıktı!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
Trabzonspor'un deplasman kâbusu Konya'da sürdü
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
9 yıllık evlilikte son perde! Niran Ünsal ve İbrahim Gugu boşanıyor
9 yıllık evlilikte son perde! Niran Ünsal ve İbrahim Gugu boşanıyor
Kaydet
Özgür Özel'e “hesap verecekler” tepkisi! Ömer Çelik: Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Özgür Özel'e “hesap verecekler” tepkisi!
Kaydet
83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu!
83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu! "NAZA" rüzgarı esti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.