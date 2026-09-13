Özgür Özel'e “hesap verecekler” tepkisi! Ömer Çelik: Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in devletin makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in üslubunu eleştirerek kendisini “siyaset adabına” davet etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Özel’in devlet makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerine yönelik tehdit içerdiğini belirttiği üslubunu eleştiren Çelik, sert ifadeler kullandı.

“SİYASET ADABI” VURGUSU

Özgür Özel’in “siyaset adabı” konusunda ciddi sorunları olduğunu belirten Çelik, devletin makamlarının ve mülki idare amirlerinin hedef alınmasını eleştirdi.

Çelik, “Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

“DEVLET GÖREVLİLERİ SİYASİ HESAPLAŞMANIN HEDEFİ OLAMAZ”

Çelik, Özel’in “Gün gelecek, hesap verecekler” şeklindeki ifadelerine de tepki gösterdi. Devletin valisi, kaymakamı ve idari kadrolarının siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesinin siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle bağdaşmayacağını belirtti.

Çelik, “Devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

“KENDİ YÖNETİMİ ALTINDAKİ SKANDALLARA DÖNÜK KULLANMALI”

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel’e yönelik eleştirilerinde, “hesap verecekler” sözünün kendi yönetimi altında yaşanan tartışmalara yönelik kullanılması gerektiğini savundu.

Çelik, “Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere ‘hesap verecekler’ demelidir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ'NE DESTEK

İstanbul Valisi başta olmak üzere hedef gösterildiğini belirttiği kamu yöneticilerine de sahip çıkan Çelik, yöneticilerin hukuk düzeni içerisinde görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

Çelik, “İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir” dedi.

“TEHDİT DİLİNİ SİYASET TARZI HALİNE GETİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti’nin hukukun üstünlüğü ve milli iradeyi esas almaya devam edeceğini belirtti.

Çelik, “Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kamu görevlilerine yönelik tehdit dilini de eleştiren Çelik, bu anlayışın Cumhuriyet tarihinin “en zehirli uygulamalarına” imza atan bir geçmişe sahip olduğunu savundu.

“Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz” diyen Çelik, milletin tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bildiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül

VALİ GÜL’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E 'ÜSKÜDAR' CEVABI

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Üsküdar üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Gül, kamu görevlilerinin siyasi tartışmaların ve hesaplaşmaların tarafı haline getirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Üsküdar’daki süreçle ilgili değerlendirmesinde, kamu görevlilerinin görevlerini hukuk ve mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini vurgulayan Gül, yapılan işlemlerin siyasi saiklerle değil, mevcut hukuki düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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