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Spor

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 4 golle kazandı

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Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 4 golle kazandı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın beşinci haftasında Arda Güler'in asist yaptığı maçta Rayo Vallecano'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın beşinci haftasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

MAÇTA 5 GOL ATILDI

Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadelede eflatun beyazlılar, Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Real'e galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Fernandez Carreras ve 35. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 51. dakikada Sergio Camello Perez'den geldi.

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Real Madrid - Rayo Vallecano
Başlık ResmiReal Madrid - Rayo Vallecano

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki yıldız, karşılaşmanın 90+1. dakikasında Mbappe'nin golünde asist yaptı.

REAL 12 PUANA ULAŞTI

Bu skorla ligde dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Barcelona ile puanları eşitledi. Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.

Real Madrid - Rayo Vallecano
Başlık ResmiReal Madrid - Rayo Vallecano

BİR SONRAKİ RAKİP ELCHE

Mourinho'nun ekibi, LaLiga'nın altıncı haftasında Elche ile deplasmanda karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Espanyol'u ağırlayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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