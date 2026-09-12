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Spor

Hüseyin Çimşir'den Galatasaray maçı sözleri

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Hüseyin Çimşir'den Galatasaray maçı sözleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

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Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYETTİ"

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu

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"ÖNEMLİ MAÇLARDAN BİR TANESİ"

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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