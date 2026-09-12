ABD, İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki denetimini sıkılaştırdı. CENTCOM, son 60 günde 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve hiçbir geminin ABD güçlerinin onayı olmadan ablukayı aşamadığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a uygulanan deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiği son 60 günlük süreçte 100 ticari geminin seyrüsefer yönünün değiştirildiğini bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.

ABD ablukayı sıkılaştırdı: İran hattında 100 geminin rotası değişti

ABD'DEN İZİNSİZ TEK BİR GEMİ GEÇEMEDİ

Komutanlık, "Amerika'nın İran'a karşı çelik duvar ablukasını yeniden başlatmasından bu yana geçen 60 gün içinde CENTCOM güçleri 100 ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD güçlerinin izni olmadan ablukayı geçen tek bir gemi bile olmadı" ifadelerini kullandı.

ABD ablukayı sıkılaştırdı: İran hattında 100 geminin rotası değişti

ABLUKADA 1 AY GERİDE KALACAK

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ilk olarak 13 Nisan'da başlamış ve iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 18 Haziran'da askıya alınmıştı.

Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşma zemini ortadan kalkınca ABD ordusu, 14 Temmuz'da ablukanın yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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