Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Konyaspor-Trabzonspor golleri kim attı? Konyaspor-Trabzonspor maç skoru

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Konyaspor-Trabzonspor golleri kim attı? Konyaspor-Trabzonspor maç skoru

Konyaspor-Trabzonspor maçı golleri ve canlı skor bilgileri araştırılıyor. Konya'da tempolu başlayan mücadelede erken gelen gol maçın seyrini değiştirirken, iki takımın hücum girişimleri ve kalecilerin kritik müdahaleleri öne çıktı. Konyaspor-Trabzonspor maçında son durum ve gol atan futbolcular merak ediliyor.

Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadelede ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren etkili olurken Trabzonspor ilerleyen bölümde oyuna denge getirmeye çalıştı. İlk yarıda yaşanan gol pozisyonları ve direkten dönen top karşılaşmanın öne çıkan anları arasında yer aldı.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk golünü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti. Macar orta saha oyuncusu yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Konyaspor'u öne geçirdi. Trabzonspor ise ilk yarının son bölümünde Mohamed Salah ile önemli bir fırsat yakaladı ancak vuruş isabetli olmadı.

Konyaspor-Trabzonspor golleri kim attı? Konyaspor-Trabzonspor maç skoru
Başlık ResmiKonyaspor-Trabzonspor golleri kim attı? Konyaspor-Trabzonspor maç skoru

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor-Trabzonspor maçında ilk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip, Toth'un 2. dakikada attığı erken golle avantajı ele geçirirken Trabzonspor ilk 45 dakikada beraberlik golünü bulamadı.

İlk yarının ardından mücadelede skor üstünlüğünü koruyan Konyaspor, sezonun ilk puanlarını alma hedefiyle sahada bulunurken Trabzonspor ise deplasmanda geri dönüş arıyor. Maç da ikinci yarı devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında
SPOR
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
Belediye başkanı istifasını sundu, değişikliği yaptı
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
FELAKET BÜYÜYOR
FELAKET BÜYÜYOR
Bir günde iki katına çıktı, uyduya yakalandı
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı
Kaydet
Bolu'da geri dönüşüm fabrikası yanıyor! Alevler tüm tesisi sardı
Bolu'da fabrika yangını! Alevler tüm tesisi sardı
Kaydet
11 ilde dev suç örgütü operasyonu! Özel Harekat da katıldı, 64 gözaltı var
11 ilde dev suç örgütü operasyonu!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.