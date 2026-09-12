Konyaspor-Trabzonspor maçı golleri ve canlı skor bilgileri araştırılıyor. Konya'da tempolu başlayan mücadelede erken gelen gol maçın seyrini değiştirirken, iki takımın hücum girişimleri ve kalecilerin kritik müdahaleleri öne çıktı. Konyaspor-Trabzonspor maçında son durum ve gol atan futbolcular merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadelede ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren etkili olurken Trabzonspor ilerleyen bölümde oyuna denge getirmeye çalıştı. İlk yarıda yaşanan gol pozisyonları ve direkten dönen top karşılaşmanın öne çıkan anları arasında yer aldı.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk golünü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti. Macar orta saha oyuncusu yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Konyaspor'u öne geçirdi. Trabzonspor ise ilk yarının son bölümünde Mohamed Salah ile önemli bir fırsat yakaladı ancak vuruş isabetli olmadı.

Konyaspor-Trabzonspor golleri kim attı? Konyaspor-Trabzonspor maç skoru

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor-Trabzonspor maçında ilk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip, Toth'un 2. dakikada attığı erken golle avantajı ele geçirirken Trabzonspor ilk 45 dakikada beraberlik golünü bulamadı.

İlk yarının ardından mücadelede skor üstünlüğünü koruyan Konyaspor, sezonun ilk puanlarını alma hedefiyle sahada bulunurken Trabzonspor ise deplasmanda geri dönüş arıyor. Maç da ikinci yarı devam ediyor.

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