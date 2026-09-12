Adana merkezli 11 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 97 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

11 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı verilen 97 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

11 ilde dev suç örgütü operasyonu! Özel Harekat da katıldı, 64 gözaltı var

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerce 64 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu değerlendirilen 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konulduğu bildirildi.

33 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin 33 şüpheliyi yakalanmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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