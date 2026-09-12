Mercan Köşk dizisinde Gülcan karakterini oynayan Zehra Kelleci, yeni projedeki performansıyla gündeme geldi. Genç oyuncunun yaşı, eğitim hayatı ve daha önce rol aldığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk, oyuncu kadrosundaki isimleri de gündeme taşıdı. Dizide Gülcan Hozan rolünü üstlenen Zehra Kelleci'nin kariyeri ve ekran macerasına başladığı yapımlar, yeni bölüm öncesinde merak edilen konular arasında yer aldı.

ZEHRA KELLECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zehra Kelleci, 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olan Kelleci, daha sonra Koç Üniversitesi'nde eğitim gördü. Üniversite yıllarında tiyatroya yönelen oyuncu, Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu ve Bahçe Galata'nın yanı sıra çeşitli oyunculuk atölyelerinde eğitim aldı. 2023'ten itibaren televizyon projelerinde görünmeye başlayan genç oyuncu, Kızıl Goncalar Feyza karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2026 yılında Mercan Köşk'ün kadrosuna dahil oldu. Dizide Gülcan Hozan karakterini canlandıran Kelleci, yeni projesiyle televizyon kariyerini sürdürüyor.

Zehra Kelleci kimdir, kaç yaşında? Mercan Köşk’ün Mercan Köşk’ının oynadığı diziler

ZEHRA KELLECİ OYNADIĞI DİZİLER

Zehra Kelleci'nin ekran kariyerinde Yüz Yıllık Mucize, Kızıl Goncalar, Bereketli Topraklar ve Mercan Köşk yapımları yer alıyor. Kelleci, Yüz Yıllık Mucize'de Seray, Kızıl Goncalar'da Feyza ve Bereketli Topraklar'da Karaca Yılmaz karakterlerini canlandırdı. 2026 yılında ise Mercan Köşk kadrosuna Gülcan Hozan rolüyle katıldı.

Zehra Kelleci'nin yer aldığı diziler:

Yüz Yıllık Mucize (2023) - Seray

Kızıl Goncalar (2023-2025) - Feyza

Bereketli Topraklar (2025) - Karaca Yılmaz

Mercan Köşk (2026) - Gülcan Hozan

MERCAN KÖŞK GÜLCAN KİMDİR?

Gülcan Hozan, Mercan Köşk'te Hozan ailesinin hikayesinde öne çıkan isimlerden biri. Geçmişte yaşadığı zorlukların etkisini taşıyan Gülcan'ın en güçlü bağı kızı Elif'le kurduğu ilişki olarak dikkat çekiyor. Karakterin kendisi ve kızı için farklı bir hayat kurma isteği, onu aile içerisindeki mücadelelerin doğrudan parçası haline getiriyor.

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